Cerignola, Paolucci completa il centrocampo. Due innesti in attacco

Lorenzo Paolucci completa il centrocampo del Cerignola, mancava l’ultimo tassello in un reparto che, al momento, si fonda sulle solide basi delle ultime due stagioni. Il classe ’96 approda in gialloblù da svincolato dopo i 5 gol e 3 assist in 31 presenze con l’Ancona. Si tratta di un ritorno in Puglia dopo le avventure di Monopoli e Taranto, in biancoverde i suoi anni più prolifici con 9 reti e 15 assist in 78 presenze. Per lui 207 apparizioni totali in Serie C, alla corte di Raffaele, dunque, una mezzala capace di inserirsi in zona gol e con quella qualità ricercata dal tecnico siciliano per il suo centrocampo, come detto reparto ad oggi completo in attesa di eventuali sviluppi sulla situazione Capomaggio, al momento in stand-by.

In uscita sono ore importanti per Sabino Signorile, l’esterno offensivo verrà girato in prestito, Fasano nettamente favorito sulla concorrenza del Gravina. Questa cessione consentirebbe al ds Di Toro di lavorare su due innesti per l’attacco: partiti in quattro rispetto alla passata stagione (Malcore, D’Andrea, Vuthaj e Leonetti) e liberato uno slot finora occupato da Signorile, il reparto avanzato resta un cantiere aperto ed in piena evoluzione. Il nome che stuzzica di più gli ofantini è Francesco Salvemini, reduce da una grande stagione a Giugliano, parliamo comunque di una trattativa complicata e costosa. Sul taccuino anche Mario Ravasio, nella stagione scorsa al Sorrento ma di proprietà della Lucchese: al momento una suggestione più che un vero obiettivo, su di lui è forte l’interesse del Cittadella. Tra i vari sondaggi risultano Sulayman Jallow, punta della Turris, e Mattia Rossetti del Potenza, proposto nelle ultime ore il ritorno dal Sassuolo di Luigi Samele. All’appello, almeno numericamente, mancherebbe un difensore per chiudere il parco arretrato, l’impressione, però, è che nelle ultime ore la squadra mercato gialloblù si stia muovendo sottotraccia, non sono perciò escluse eventuali sorprese.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author