Matera, Tosoni: “Obiettivo far bene. Ciullo? Felici della scelta”

(di Roberto Chito) “Il bilancio non può che essere positivo in queste prime settimane. Sono veramente contento. Ogni volta che torno a Roma ho un po’ il magone e non vedo l’ora di tornare per poter dare il mio supporto a questa società”. Sono le parole del presidente Stefano Tosoni che ad Antenna Sud ha fatto il punto della situazione a margine della conferenza stampa di questo pomeriggio.

Sui tanti giovani: “Credo molto nel calcio giovanile. Credo che si possa vincere un campionato anche con i 2004, i 2006, i 2005 e i 2003 in campo. Ovviamente, i veterani servono sempre perché danno esperienza. Però, bisogna dare spazio ai giovani”.

Sul mercato: “Sicuramente qualche volto nuovo arriverà, non è finita qui. Stiamo lavorando per poter rafforzare tutti i reparti della rosa”.

Su Ciullo: “Voglio un po’ chiarire la situazione allenatore. Avevamo scelto un allenatore che alla fine non se l’è sentita per via dello scetticismo che c’era. E da perfetto esterno ha preferito non accettare. Per questo abbiamo preferito fermarci. Abbiamo chiesto consiglio ad alcuni dirigenti del posto che ci hanno presentato Ciullo e siamo ben lieti di aver scelto lui”.

Sugli obiettivi: “Il nostro è di fare il meglio possibile. Soprattutto di divertirci, di far divertire i ragazzi e i tifosi. Poi, come si suol dire, l’appetito vien mangiando. Vediamo come si prospettano le domeniche. In ogni partita ci dobbiamo divertire. Poi, se i risultati arriveranno saremo i primi a voler e dover investire per migliorare”.

