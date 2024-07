Parigi 2024: spadiste d’oro; bronzo Paltrinieri; ‘fate’ d’argento

Terzo oro per l’Italia: trionfo delle spadiste

Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo e Mara Navarria hanno conquistato il terzo oro per l’Italia. Le spadiste hanno superato la Francia, padrone di casa, con un punteggio di 30-29 all’overtime, regalando un’emozionante vittoria.

Bronzo per Paltrinieri negli 800 stile libero

Gregorio Paltrinieri ha vinto la medaglia di bronzo negli 800 stile libero. Dopo essere stato in testa per gran parte della gara, l’azzurro è stato superato nell’ultima vasca dall’irlandese Daniel Wiffen e dallo statunitense Bobby Finke, chiudendo terzo con un tempo di 7.39.38. Questo risultato segna la terza olimpiade consecutiva in cui Paltrinieri sale sul podio. Settimo posto per Luca Di Tullio con un tempo di 7.46.16.

Le “Fate d’argento” risplendono

Angela Andreoli, Alice D’Amato, Manila Esposito, Elisa Iorio e Giorgia Villa, le splendide “Fate d’argento” hanno conquistato una medaglia olimpica nella gara generale a squadre femminile di ginnastica artistica. Un traguardo storico, a 96 anni dalla medaglia di Amsterdam 1928!

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author