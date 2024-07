Bari, parte campagna abbonamenti. Sabato sfida col Giugliano

“Bari nel nostro cuore”. Con questo slogan è partita la campagna abbonamenti 2024/25 del Bari. Le sottoscrizioni sono disponibili su “sscbari.ticketone.it”, in tutti i punti vendita Ticketone e nelle biglietterie ufficiali SSC Bari (porta 1 e Store Cavour), come comunicato dal club in una nota.

Per quanto riguarda i costi, il club ha confermato le agevolazioni per under16, donne, over65, famiglie in Tribuna Est e Tribuna Ovest, e per i Bari Club ufficiali. Gli abbonati della scorsa stagione possono usufruire della formula Promo rinnovo e della prelazione del posto fino alle 23:59 di domenica 4 agosto. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito del club.

Intanto, nella serata di mercoledì 31 luglio, la squadra giocherà un’amichevole con la Salernitana per celebrare l’addio al calcio dell’ex capitano Valerio Di Cesare, mentre alle 17:30 di sabato 3 settembre, amichevole con il Giugliano nell’antistadio del San Nicola.

I prezzi degli abbonamenti

Curve

• Intero: 179,00€ + 6,50€ (Commissioni TicketOne)

• Ridotto*: 143,00€ + 6,50€ (Commissioni TicketOne)

• Rinnovo**: 143,00€ + 6,50€ (Commissioni TicketOne)

Tribuna est

• Intero: 289,00€ + 6,50€ (Commissioni TicketOne)

• Ridotto*: 231,00€ + 6,50€ (Commissioni TicketOne)

• Rinnovo**: 231,00€ + 6,50€ (Commissioni TicketOne)

• Pacchetto Famiglia: 231,00 (per il 1° componente familiare) e 144,50€ (per ogni ulteriore componente familiare) + 6,50€ (Commissioni TicketOne su ogni abbonamento)

Tribuna Ovest

• Intero: 359,00€ + 6,50€ (Commissioni TicketOne)

• Ridotto*: 287,00€ + 6,50€ (Commissioni TicketOne)

• Rinnovo*: 287,00€ + 6,50€ (Commissioni TicketOne)

• Pacchetto Famiglia: 287,00 (per il 1° componente familiare) e 179,50€ (per ogni ulteriore componente familiare) + 6,50€ (Commissioni TicketOne su ogni abbonamento)

Tribuna d’Onore

• Intero: 679,00€ + 6,50€ (Commissioni TicketOne)

• Ridotto*: 543,00€ + 6,50€ (Commissioni TicketOne)

• Rinnovo**: 543,00€ + 6,50€ (Commissioni TicketOne)

*La tariffa RIDOTTO è riservata alle DONNE, UNDER 16 (nati dopo il 19/08/2009), OVER 65 (nati entro il 19/08/1958)

**La tariffa rinnovo è destinata agli ex abbonati alla s.s. 2023/24.

