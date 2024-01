Fasano, il derby con il Gallipoli potrebbe essere decisivo per mister Tiozzo

28 ottobre 2023. È la data dell’ultima vittoria del Fasano in campionato. Da quel successo maturato in trasferta, in casa della Palmese, sono poi arrivate sei sconfitte e quattro pareggi, per un totale di appena quattro punti raccolti nelle ultime dieci giornate. Un digiuno di vittorie che ha ormai toccato la doppia cifra, ma che il Fasano di Luca Tiozzo sarà chiamato ad interrompere domenica prossima contro il Gallipoli, in quello che non possiamo far altro che considerare uno scontro diretto in ottica salvezza.

I punti che separano le due formazioni sono sette: i salentini occupano il penultimo posto della classifica ed i biancazzurri della Selva l’undicesimo. Se il campionato per assurdo finisse oggi, staremmo parlando di una squadra aritmeticamente salva e di una matematicamente retrocessa in Eccellenza, ma da giocare c’è ancora un girone intero ed il periodo contrapposto delle due pugliesi non lascia ben sperare in quel di Fasano. I ragazzi di Luca Tiozzo sono infatti a +1 sulla zona playout e le prossime tre giornate potrebbero dire tanto in chiave futura. Dopo l’impegno interno di domenica, infatti, i biancazzurri della Selva saranno di scena in casa di un rigenerato Manfredonia ed a fine gennaio ospiteranno al Curlo l’attuale ultima classificata del raggruppamento H, ossia il Bitonto.

Il mese di gennaio sarà pertanto dunque cruciale per comprendere come il Fasano vivrà il resto della seconda metà stagionale, con la panchina di mister Luca Tiozzo che potrebbe vacillare in caso di nuovi risultati negativi, sebbene il presidente Franco D’Amico abbia più volte ribadito la fiducia nei confronti del proprio tecnico. Intanto continuano ad arrivare rinforzi dal calciomercato: per l’attacco c’è il classe 2001 Antonio Lorenzo, ex Team Altamura e prodotto del settore giovanile del Lecce. In difesa, ecco invece dalla Gelbison il 2005 Mattia Tessitore.

