Fasano, Iannini: “Avremmo meritato la vittoria, prodotto più dell’Ischia”

Il Fasano è uscito con un punto dalla trasferta campana con l’Ischia, conclusasi 2-2. Il tecnico Iannini ha analizzato la sfida del pomeriggio nel post partita:

“Noi abbiamo iniziato male, abbiamo subito gol all’inizio. Sotto il profilo del gioco e della prestazione abbiamo messo in pratica quello che facciamo durante la settimana. La partita ha preso una piega con ritmi alti, poi siamo stati bravi nel recuperarla. Potevamo farlo già prima del gol, considerando le parate del portiere, la traversa e poi con la punizione a fine primo tempo l’abbiamo ripresa. Dopo il vantaggio ad inizio secondo tempo siamo stati poco bravi a gestire. Abbiamo rammarico, perché siamo usciti con un solo punto da questa partita. Credo abbiamo fatto qualcosa di più dell’Ischia, ai punti avremmo meritato di vincere. Abbiamo gestito male il vantaggio, prendendo qualche ripartenza di troppo e da lì nasce il gol del pari. Questa squadra fa fatica difendersi, cerca di aggredire, andare in avanti, proporre calcio. Non possiamo abbassarci troppo, potevamo fare il 3-2, poi addirittura rischiato sulla punizione in area. La nostra dimensione la darà il campo, dobbiamo guardare settimana per settimana. Più avanti vedremo dove ci troveremo, andiamo spediti senza obiettivi: questa è una squadra giovane, serve esperienza. Vedremo in futuro”.

