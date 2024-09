Acquaviva di misura sul Molfetta, al “Giammaria” decide capitan Gernone

Di misura e senza soffrire, l’Acquaviva continua il suo bel viaggio da matricola e al “Giammaria” batte il Molfetta per una rete a zero. Tre punti che lanciano i rossoblù, k.o. che mette nei guai i biancorossi. Il vento fa da padrone in un primo tempo che regala pochi sussulti e tanti duelli, l’episodio determinante arriva al 20′ e cambia la partita degli ospiti: Triarico sente tirare e alza bandiera bianca, l’ex Brindisi lascia spazio al giovane Carannante, perdita che si farà notevolmente sentire. In tutta la gara, infatti, l’unico pericolo dei molfettesi arriva al 28′: sugli sviluppi di un corner Barrasso tenta la zampata ma Bozzi si avventa sul pallone e abbassa la saracinesca. L’equilibrio regna fino all’intervallo, nella ripresa sale costantemente la pressione dei padroni di casa in maglia gialla. La traiettoria larga di Novelli al 51′ e la punizione illusoria di Gernone al 56′ sono soltanto segnali in vista del gol dell’Acquaviva che giunge al 70′: Asselti inventa un cross dritto proprio per capitan Gernone che sfrutta l’uscita indecisa di Liso e sblocca la contesa. Incornata che deciderà il match, il Molfetta non reagisce, anzi rischia al 75′, quando Matarr trova soltanto l’esterno della rete. Nei cinque di recupero c’è spazio soltanto per la botta a lato di Emane. Il triplice fischio sancisce la terza vittoria casalinga su tre dell’Acquaviva che comincia a sentire odor di playoff, quarta sconfitta in campionato per un Molfetta ancora in difficoltà.

ACQ 1-0 MOL

Atletico Acquaviva (4-3-1-2): Bozzi; Di Cillo, Campanella, Difino, Asselti (93′ Pesce); Marasciulo (66′ Cannone), Matarr, Gernone; Novelli; (66′ Vigna), Guglielmi (78′ Capozzo), Emane. All. Leonino.

Molfetta (4-3-3): Liso; Comitangelo (88′ Carlucci), Romanelli, Colangione (77′ Maggiari), De Palma; Morra (70′ Calabria), Ciranna (58′ Potenza), Barrasso; Triarico (22′ Carannante), Colamesta, La Pietra. All. Sarcone (Carbone squalificato).

Arbitro: Tavassi di Tivoli.

Marcatori: 70′ Gernone (A).

Ammoniti: Ciranna (M), La Pietra (M).

