Barletta-Novoli 2-1, De Candia e Strambelli nel postpartita

BARLETTA – Prima vittoria realmente sudata dal Barletta, che batte 2-1 il Novoli con la doppietta di Strambelli. Brividi dopo il vantaggio di Diaz a metà ripresa, con i salentini avanti su una delle poche chances concesse dai biancorossi.

Soddisfazione per Pasquale De Candia, ancora a punteggio pieno: «È stato importante anche vincere in questo modo, perché capiteranno partite di questo tipo e non possiamo abbassare la guardia contro nessun avversario. Dispiace per aver perso l’imbattibilità della porta, ma preferisco soffermarmi su quanto abbiamo creato e sul modo in cui abbiamo reagito».

Domenica ad Alberobello senza Strambelli: «Tutti sono importanti ma troveremo una soluzione anche per questo – dice De Candia – oggi, ad esempio, l’assist di Rotondo vale il gol della vittoria. Abbiamo soluzioni in ogni zona del campo, non ci faremo trovare impreparati».

Sorride anche Strambelli, che però commette la stessa leggerezza di Bottalico contro il Molfetta: doppia ammonizione per essersi tolto la maglia in occasione dell’esultanza del 2-1. Il fantasista barese commenta il neo, ma la doppietta vale tre punti preziosi: «Sono situazioni in cui la gioia supera anche la lucidità, dovrò stare più attento ma la gioia per un gol del genere batte qualsiasi decisione arbitrale».

Il messaggio del 10 biancorosso è anche per la concorrenza, dopo aver battibeccato per lunghi tratti con Giannotti: «Se pensassero più a giocare sarebbe meglio, ma se questo è ciò che vogliono ci adattiamo. So di essere un osservato speciale, cerco di pensare a fare del mio meglio per il Barletta».

