FASANO – Ladri di auto e negli appartamenti, ma anche detentori di sostanze stupefacenti sono finiti nel mirino dei Carabinieri della compagnia di Fasano che, in queste ultime settimane, hanno eseguito dei servizi straordinari di controllo del territorio con numerose pattuglie e perlustrazioni nel centro abitato e nelle aree periferiche della città, comprese la Selva, Laureto, Pezze di Greco, Montalbano, fino a passare per i Comuni di Cisternino ed Ostuni. In particolare, a conclusione dei vari servizi svolti, finalizzati in particolar modo al contrasto dei reati predatori, i militari hanno denunciato in stato di libertà due persone, rispettivamente per furto in abitazione e furto di autovettura in sosta, e segnalato all’Autorità Amministrativa tre persone trovate in possesso di sostanze stupefacenti.

Complessivamente sono stati controllati più di 300 automezzi e identificate più di 500 persone, controllate 34 persone sottoposte agli arresti domiciliari e 16 esercizi pubblici anche con l’ausilio della Polizia Locale di Fasano.

