Andria – Ruba il registratore di cassa del bar nel quale stava facendo colazione. E’ successo ad Andria, poco prima delle 7, in Via Napoli. Il locale al momento del furto era affollato ma il ladro non si è fatto scrupoli. Ha agito pur trovandosi con numerosi avventori ed a pochi metri dalla Compagnia della Guardia di Finanza, sita in via Bari. L’uomo, coperto da cappello e cappuccio, avrebbe approfittato della momentanea distrazione del personale di servizio. I poliziotti hanno acquisito le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza del locale. Non è stata ancora definita l’entità del bottino.

