BARLETTA – Nuovo capitolo nel processo per il caso Michele Cilli, il 24enne di Barletta scomparso esattamente un anno fa e il cui corpo non è ancora stato ritrovato. Nominato lunedì mattina il perito che si occuperà di analizzare gli occhiali da vista, ritenuti appartenenti alla vittima e ritrovati in località Fiumara, a nord di Barletta. Ad effettuare la perizia sarà il dottor Emanuele Doronzo, oculista barlettano e docente di ortottica presso l’Università di Chieti.

Il perito si occuperà di analizzare la montatura e soprattutto la gradazione degli occhiali da vista, in modo da accertarne l’appartenenza a Michele Cilli ed altri elementi che potrebbero tornare utili nel corso delle attività giudiziarie. La perizia comincerà il 21 gennaio e i risultati delle analisi verranno esposti nella prossima udienza del 13 febbraio, facendo poi slittare l’udienza di discussione inizialmente prevista nella settimana tra il 30 gennaio e il 5 febbraio. Nessuna ipotesi sulla nuova calendarizzazione.

Restano imputati per il caso Cilli i due 34enni di Barletta Dario Sarcina e Cosimo Damiano Borraccino, accusati di omicidio volontario e soppressione di cadavere. Il primo è difeso dagli avvocati Francesco Di Marzio e Renato Borzone, il secondo dal legale Nicola Mastropasqua. La controparte, con la famiglia Cilli che si è costituita parte civile, è rappresentata dall’avvocato Michele Cocchiarole. Già accettato a dicembre, invece, il rito abbreviato per i due accusati.

Condividi su...

Linkedin email