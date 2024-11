Fasano, Fernandez: “Agovino è stato la prima scelta, serve gente motivata”

Nel corso della conferenza di presentazione di Agovino, nuovo tecnico del Fasano, è intervenuto il direttore sportivo dei biancazzurri, Mariano Fernnandez: “Volevo ringraziare mister Iannini per il lavoro che ha fatto nel nostro percorso. Alla squadra ho detto che è un momento difficile in cui abbiamo bisogno di gente motivata, chi non se la sente può andare altrove. Sono predisposto a combattere e sul mercato saremo attenti con entrate ed uscite. Oggi abbiamo risolto con Vasil perché non aveva le motivazioni per terminare con noi la stagione”.

Sulla scelta di Agovino: “L’esperienza del mister è importante, anche a livello tecnico. Per ottenere risultati devi avere la cultura del lavoro, cercare di essere propositivo con il gioco. Lui ha tutte le caratteristiche ed è stata la prima scelta. A livello di staff tecnico è rimasto il preparatore atletico D’Oria, il preparatore dei portieri Siani, mister Calamo e vi dico che stiamo valutando un ulteriore collaboratore anche per il ruolo di vice allenatore. Il campionato è difficile, ma siamo consapevoli del lavoro da fare”.

Sui ritorni di Corvino e Battista? “Li ho cercati in estate, ma per una questione economica non è stato possibile averli. Poco tempo fa si sono aperte delle situazioni durante il campionato e la società mi ha dato il via libera per materializzare il loro ritorno. Corvino può fare tutti i ruoli in attacco, di Battista conosciamo bene le sue qualità: si sposa con il modo di giocare anche del mister”.



