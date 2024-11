Bari-Cittadella, arbitra Bonacina. E per Brescia settore ospiti sold-out

Sarà il signor Bonacina della sezione di Bergamo il direttore di gara di Bari-Cittadella, sfida in programma domenica al San Nicola per la 14^ giornbata del campionato di Serie B: sarà coadiuvato dagli assistenti Yoshikawa e Catallo, IV Uomo Di Mario, al Var interverranno invece Volpi e Di Vuolo. Due i precedenti col fischietto lombardo ed altrettanti pareggi: 1-1 a Modena nel 2022/23, rocambolesco 3-3 invece a Piacenza contro la Feralpisalò nella passata stagione.

Intanto, in vista della trasferta di Brescia, i tifosi biancorossi saranno presenti in massa al Rigamonti: sold-out il settore ospiti, presenti in 1027 unità.

