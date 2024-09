Fasano, Corvino: “Il mio ritorno voluto da entrambe le parti, voglio che la gente si ricordi di me”

In casa Fasano è stata la settimana del ritorno in biancazzurro di Vincenzo Corvino, esterno offensivo che inizierà domenica prossima ad Ischia la sesta stagione con i colori sociali della Città della Selva. Ammonta a 124 gettoni e 54 reti il bottino temporaneo con la maglia del Fasano per Corvino, che ha rilasciato una breve intervista ai canali ufficiali del club:

”Il mio ritorno è nato da una chiamata quando ero a Pistoia. Per problemi familiari sono dovuto tornare vicino Lecce, poi abbiamo fatto una chiamata con il presidente e si è fatto il possibile per tornare qui. Io ci ho messo del mio, loro anche. È stata una cosa voluta da entrambe le parti. Ho sempre seguito il Fasano perché comunque qui è casa mia. Nelle partite di quest’anno si è raccolto poco rispetto a quanto fatto. Andremo ad Ischia per imporre il nostro gioco, a livello di obiettivi non c’è uno in particolare: voglio solo far bene, voglio che la gente si ricordi di Corvino che due anni fa aveva lasciato da capocannoniere. Pensiamo domenica dopo domenica, è inutile fare progetti o promesse”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author