Fasano, Iannini: “La squadra è delusa, ad Ischia per la battaglia”

Nel pomeriggio di oggi il tecnico del Fasano, Gaetano Iannini, ha presentato brevemente la gara di domenica prossima ad Ischia. Un Fasano che si presenterà in terra campana con un solo punto all’attivo nelle prime 3 gare, per via del pareggio con la Fidelis e le sconfitte rimediate a Manfredonia e con il Gravina. Le parole dell’allenatore dei biancazzurri:

“La squadra è delusa dal risultato di domenica, però abbiamo fatto una grandissima settimana. Ad Ischia mi aspetto una battaglia da ambo le parti perché anche loro vengono da due sconfitte. Siamo due squadre arrabbiate, sarà una partita dura e maschia”.

