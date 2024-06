Faggiano, vasto incendio: in fiamme parte della pineta

FAGGIANO – Vasto incendio in provincia di Taranto, fiamme alte e fumo ben visibile anche dal capoluogo. Diverse ore di lavoro da parte dei Vigili del Fuoco di Taranto alla periferia di Faggiano. Dieci uomini e quattro mezzi sul posto dalle prime ore del pomeriggio, le fiamme hanno raggiunto la pineta tra Faggiano e Roccaforzata, anche una parte della zona dove si tiene solitamente il presepe vivente. Dalle 18.15 e’ intervenuto anche un aereo Canadair, effettuati alcuni lanci per domare le fiamme.

Il rogo si è sviluppato alle 14.30, le fiamme si sono rapidamente prepagate a causa del vento divorando la vegetazione in più punti della vasta area interessata. Partito da Roccaforzata si è esteso sino a San Crispieri. Diversi i focolai che i pompieri hanno dovuto fronteggiare non senza difficoltà, in aiuto e’ giunta sul posto anche una squadra di volontari della croce verde del comune di Faggiano.



