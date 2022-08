SAN GIOVANNI ROTONDO – Aumenta la famiglia in casa Fidelis Andria. E’ stato infatti raggiunto l’accordo per l’arrivo a titolo definitivo del centrocampista Endri Zenelaj. Il classe’ 03 nella scorsa stagione è stato protagonista con la maglia del Sassuolo Primavera totalizzando 33 presenze. Il calciatore albanese vanta nella sua carriera anche 5 presenze con la nazionale Under 19. Tra i nuovi arrivi anche Leon Sipos. L’attaccante si è trasferito ad Andria a titolo temporaneo, con l’opzione di riscatto dello Spartks Jurmala. Lo scorso anno ha collezionato 27 presenze e 7 gol con la maglia del Catania.