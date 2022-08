ROMA – Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza della Figc che aveva chiesto l’anticipo della camera di consiglio per poter permettere l’avvio regolare di Coppa Italia e campionato di Serie C il 21 e 28 agosto. Il dibattimento sul ricorso del Campobasso avverrà, come da programma, il 25 agosto e le competizioni prenderanno il via successivamente alle decisioni. Molto probabile, quindi, uno slittamento dell’inizio del campionato di terza serie nazionale.