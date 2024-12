Ex procuratore De Donno eletto presidente dell’ASI: una nuova era per l’Agenzia

Nella recente assemblea dei sindaci che compongono l’ASI, è avvenuta una significativa svolta con l’elezione dell’ex procuratore Dott. De Donno a presidente. La proposta di candidare De Donno è stata avanzata dal sindaco Fabio Vergine, un’iniziativa che ha trovato ampio consenso tra i membri dell’assemblea, sottolineando la fiducia riposta.

Il Dott. De Donno, già procuratore, porta con sé un’esperienza consolidata e una profonda conoscenza delle dinamiche istituzionali. La sua carriera è caratterizzata da un forte impegno nel panorama giudiziario, dove ha dimostrato capacità di leadership e una chiara visione strategica. Queste competenze saranno decisive nell’affrontare le sfide che l’ASI dovrà affrontare nei prossimi anni.

L’assemblea dei sindaci riveste un ruolo cruciale nella governance dell’ASI, essendo composta da rappresentanti di diverse realtà locali. La loro partecipazione attiva è fondamentale per garantire che le decisioni prese riflettano le esigenze e le priorità delle comunità coinvolte. L’elezione del Dott. De Donno è il risultato di un processo democratico che mostra l’impegno dei sindaci nel voler avere una leadership competente e in grado di promuovere lo sviluppo di Asi.

Con la sua nomina, il Dott. De Donno si trova a dover affrontare una serie di obiettivi ambiziosi. Tra questi, spicca la necessità di rafforzare la posizione del Salento promuovendo la collaborazione tra università, istituzioni e imprese. L’agenzia avrà anche il compito di ottimizzare le risorse e garantire che i progetti in corso siano gestiti in modo efficiente, per massimizzare l’impatto dei risultati ottenuti.

La nomina del Dott. De Donno come presidente dell’ASI segna l’inizio di un nuovo capitolo per l’Agenzia.

