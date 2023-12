Roma – Fim, Fiom e Uilm occupano Palazzo Chigi: “Restiamo qui” dicono al termine dell’incontro durato 3 ore con i Ministri Fitto, Calderone, Urso, Giorgetti e il sottosegretario Mantovano. Il Governo prende tempo fino al 29 dicembre. Per le sigle sindacali è uno scaricabarile mentre l’ex Ilva rischia di finire schiacciata sotto il peso di debiti. Palazzo Chigi, per i sindacati teme di fatto che uno strappo con ArcelorMittal inneschi una guerra legale. Ma i lavoratori non si danno pace. Lotteremo, dicono per il lavoro e per un’ilva finalmente libera dai Mittal

