Ex Ilva, ‘Auto prodotte in Italia ai minimi storici, Urso fantastica su acciaio’

“Il ministro Urso, in audizione, ha sostenuto che mantenendo attiva la produzione dell’ex Ilva si potrà avere l’acciaio pulito per l’industria automotive, e che i due dossier vanno a braccetto e sono decisivi per il futuro industriale del Paese. Il ministro dimostra ancora una volta di non conoscere l’impianto siderurgico e la situazione ambientale e sanitaria di Taranto, anche perché continuando a produrre a carbone non si potrà mai ottenere acciaio pulito”, dice in una nota Mario Turco, vicepresidente del M5S e coordinatore del Comitato Economia, Lavoro e Imprese.

“Allo stesso tempo, la sua proposta di tenere in piedi la produzione di acciaio di Taranto per sostenere l’automotive non sta in piedi perché “cozza” con i numeri di automobili prodotte in Italia, che lo stesso ministro dichiara di essersi fermate nel 2022 a sole 473 mila veicoli – continua Turco -. Invitiamo pertanto il ministro Urso a spiegare meglio come intende produrre acciaio pulito utilizzando il carbone e come farà ad aumentare le produzioni di veicoli, oggi ai minimi storici”.

”Il tempo delle passerelle e delle chiacchiere è finito. Il clima di forte coesione che lo stesso Ministro a trovato a Taranto in occasione della sua recente visita se non verranno fornite soluzioni a breve sarà come la quiete prima della tempesta. Grande è la responsabilità del ministro Urso e del Governo Meloni che si sono voluti intestare il fallimento di Acciaierie d’Italia rinunciando alla nazionalizzazione della fabbrica per dare vita a un nuovo progetto per Taranto. Attendiamo, dopo 17 mesi di Governo, un barlume di soluzione a un dramma che la città rivive ancora”, conclude Mario Turco.

