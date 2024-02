Ex Ilva, Maiorano: ‘Con Urso nuovo clima di confronto e dialogo’

“Sono profondamente soddisfatto per l’esito della visita del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a Taranto e per il ritrovato clima costruttivo e di collaborazione tra tutti gli attori istituzionali e sociali in campo. L’obiettivo annunciato dal ministro Urso, a nome dell’intero Governo Meloni, è appunto quello di far diventare il sito ionico il più sostenibile d’Europa. Una sfida che si sposa con le aspettative della città, dei lavoratori e delle imprese che ogni giorno lavorano all’interno dello stabilimento nell’ottica di coniugare le esigenze della produzione con quelle del rispetto dell’ambiente e della tutela della salute. Non mancherà al neo commissario straordinario, Giancarlo Quaranta, persona di spessore, esperienza e di alta competenza, alle imprese e a tutte le parti sociali, il nostro sostegno in questa delicata opera di messa in sicurezza, ripresa e rilancio dell’attività produttiva dello stabilimento”. Così in una nota l’onorevole Giovanni Maiorano di Fratelli d’Italia, componente della commissione Difesa della Camera dei Deputati e membro della commissione parlamentare Antimafia.

