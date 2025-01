Europa League: Lazio agli ottavi, Roma al tappeto

La Lazio vola agli ottavi con un turno di anticipo

Al termine della settima giornata della fase campionato di Europa League, i biancocelesti travolgono la Real Sociedad 3-1 all’Olimpico, consolidando il primo posto con 19 punti, irraggiungibili per chiunque. La squadra di Baroni parte forte, sbloccando il match al 5’ con Gila, rapido a insaccare sugli sviluppi di un calcio piazzato. Dopo un palo per parte, di Gila e Sucic, l’espulsione di Munoz al 30’ spiana la strada ai padroni di casa: Zaccagni e Castellanos chiudono i giochi con due reti in rapida successione, lasciando agli spagnoli solo il gol della bandiera di Barrenetxea nel finale.

LAZIO-REAL SOCIEDAD 3-1: HIGHLIGHTS

La Roma si arrende ad Alkmaar

La squadra di Ranieri cede 1-0 in casa dell’AZ e dice addio all’accesso diretto agli ottavi. Decisivo l’ingresso di Parrott, che all’80’ realizza in tap-in dopo una ripartenza fulminea degli olandesi. I giallorossi, privi di Mancini e Pellegrini dall’inizio, dovranno ora giocarsi il tutto per tutto nell’ultima giornata contro l’Eintracht, con l’obiettivo massimo dei playoff.

AZ ALKMAAR-ROMA 1-0: HIGHLIGHTS

CLASSIFICA DOPO LA 7a GIORNATA

