Euro 2024, Olanda e Inghilterra in semifinale

Nell’ultimo quarto di finale di Euro 2024, l’Olanda ha superato la Turchia con un 2-1 e si è guadagnata un posto in semifinale, dove affronterà l’Inghilterra. La partita è iniziata con il vantaggio della Turchia grazie a un gol di Akaydin al 35′. Nel secondo tempo, la squadra guidata da Koeman ha ribaltato il risultato in soli sei minuti: prima De Vrij di testa, poi Gakpo, aiutato da una decisiva deviazione di Muldur. Con questa vittoria, l’Olanda torna in semifinale di un Europeo dopo 20 anni. La Turchia di Montella ha avuto diverse occasioni per pareggiare nei minuti finali, ma non è riuscita a concretizzarle, lasciando rimpianti.

Poco prima l’Inghilterra ha conquistato la semifinale battendo la Svizzera ai rigori nel quarto di finale di Dusseldorf. Dopo un primo tempo senza emozioni, è stato Embolo a sbloccare la partita al 75′. Il vantaggio svizzero è durato poco, poiché Saka ha pareggiato con un gran sinistro all’80’. Ai rigori, l’errore decisivo è stato di Akanji (parata di Pickford), mentre gli inglesi sono stati infallibili. Ora l’Inghilterra attende di affrontare l’Olanda in una semifinale che promette spettacolo.

