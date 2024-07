La settimana del Cerignola tra mercato e prime date ufficiali

Sul mercato è stata una settimana interlocutoria, d’attesa quella del Cerignola. Diversi i fronti ancora aperti, è una sessione che procede a rilento e la sensazione è che diverse situazioni possano sbloccarsi a luglio inoltrato. Nelle ultime ore si è registrato un nuovo incontro con l’entourage di Luigi Cuppone, i gialloblù avrebbero ulteriormente alzato l’offerta all’attaccante del Pescara ma pare che le distanze restino, le parti continueranno ad aggiornarsi. La trattativa procederà ad oltranza nonostante le difficoltà: Cuppone è un desiderio espresso da mister Raffaele, un suo pupillo, l’uomo scelto per cominciare la ricostruzione del reparto offensivo. Proprio per l’attacco è tornato di moda il nome di Luca Fabrizi, svincolato dal Latina: la punta è seguita già da gennaio ed è nel taccuino di Elio Di Toro, che starebbe intensificando i contatti per capire la fattibilità dell’operazione nell’immediato. Confermato il sondaggio per lo spagnolo Bernat Guiu, nelle ultime tre stagioni alla Pergolettese, il classe 2000 aspetterebbe però una chiamata dalla Serie B, proprio come Achik, vera suggestione seppur il marocchino, ad ora, non prenda in considerazione il suo ritorno a Cerignola. Fase di stallo per Capomaggio che attende l’Avellino, gli irpini al momento non affondano. Malcore stuzzicato dalla maxiofferta della Fidelis Andria, un po’ meno l’Audace che non farà sconti sul cartellino, accordo tra i club ancora lontano.

È stata però anche la settimana delle prime date ufficiali: raduno al “Monterisi” lunedì 15 luglio, venerdì 19 la partenza verso San Giovanni Rotondo. Il ritiro durerà tre settimane, fino a venerdì 9 agosto, giorno di vigilia di Potenza-Cerignola, primo turno di Coppa Italia in programma al “Viviani” la sera di sabato dieci. La vincente affronterà una tra Taranto e Benevento nel weekend di domenica 18 agosto.

