Euro 2024: Italia ko in Inghilterra, la qualificazione torna a rischio

L’Italia perde 3-1 a Wembley con l’Inghilterra nel match valido per il Gruppo C di qualificazione a Euro 2024 e viene scavalcata dall’Ucraina al secondo posto in classifica, ritrovandosi nuovamente a rischio esclusione. Gli azzurri partono bene passando in vantaggio con Scamacca al 15′, ma poi vengono raggiunti dal rigore di Kane al 32′. Nella ripresa l’Inghilterra dilaga raddoppiando con Rashford (57′) e triplicando ancore con Kane (77′).

Gli inglesi sono qualificati matematicamente per Germania 2024, mentre gli azzurri se la giocheranno a novembre con l’Ucraina che ha 3 punti in più in classifica, anche se con gara in più. L’Italia di Spalletti ha la possibilità di agganciare gli ucraini battendo la Macedonia del Nord, per poi giocarsi tutto nello scontro diretto in programma a Leverkusen (campo neutro) il 20 novembre.