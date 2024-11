Escalation furti nel leccese, Carabinieri intensificano controlli: 2 arresti

A seguito dell’aumento dei furti nelle aree di Squinzano, Casalabate e Trepuzzi, i Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce hanno lanciato un’operazione di “alta visibilità” con pattugliamenti intensificati, mirati a scoraggiare i malintenzionati e a proteggere i cittadini. Numerosi posti di controllo e perquisizioni hanno portato all’arresto di due noti “topi d’appartamento” e al recupero della refurtiva.

Un 40enne e un 25enne, entrambi con precedenti, sono stati sorpresi mentre lasciavano un’abitazione estiva di Casalabate, dopo aver rubato infissi in alluminio, presumibilmente destinati al mercato nero. Sull’auto dei due, i Carabinieri hanno trovato attrezzi da scasso e altra refurtiva, tra cui orologi e utensili da cucina, rubati giorni prima a Squinzano. Entrambi sono stati arrestati per furto in concorso e denunciati per ricettazione, e dopo l’udienza di convalida sono stati posti ai domiciliari.

I Carabinieri proseguono nei controlli per garantire la sicurezza della comunità, predisponendo ulteriori misure di prevenzione per contrastare il fenomeno dei furti.

