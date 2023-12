Empoli – Lecce 1-1, pareggio rocambolesco che non scontenta i giallorossi

Empoli – I giallorossi si presentano al Castellani di Empoli con Sansone e Piccoli dall’inizio, mentre Strefezza e Krstovic si accomodano in panchina. Dopo appena tre minuti arriva il primo cartellino giallo dell’incontro per un normalissimo fallo di gioco di Gonzalez. Sul conseguente calcio di punizioni Bastoni calcia alto sulla traversa di Falcone. Passano soli tre minuti e su un calcio da fermo battuto magistralmente da Oudin Pongracic impatta di testa chiamando alla parata plastica Berisha. Al 15′ Banda strappa sulla sinistra ma la palla messa in mezzo non trova compagni pronti per il tap-in vincente. Al 18′ ancora Lecce con Dorgu che mette una palla intelligentissima per Piccoli che dal vertice sinistro dell’area piccola calcia sfiorando l’incrocio della porta empolese. Al 26′ l’azione più pericolosa è dei padroni di casa con Cambiaghi che sfrutta un’opposizione molto leggera di Dorgu e si invola da solo davanti a Falcone trovando però l’opposizione del numero 30 giallorosso. Al 41′ arriva il primo cambio del match, ad uscire è il numero dell’Empoli Ciccio Caputo per un risentimento muscolare, al suo posto l’attaccante 2003 Shpendi. Al 43′ ci prova Banda da dentro l’area ma si fa trovare pronto Berisha. Altro cambio prima della fine del primo tempo nell’Empoli, lascia il campo sempre per infortunio muscolare Bereszynski che viene sostituito da Ebuehi.

Il secondo tempo inizia per i giallorossi con Gallo al posto di Dorgu. Dopo appena due minuti dall’inizio della frazione di gara un grande tiro di Grassi al volo chiama alla presa bassa Wladimiro Falcone. Al 54′ il duello di ripete con il numero 5 che questa volta chiama alla super parata il portierone giallorosso. Al 63′ improvvisamente passa il Lecce con Banda che riceve un pallone lavorato benissimo da Gonzalez che pesca il numero 22 giallorosso che calcia da oltre 25 metri beffando Berisha assolutamente colpevole nell’occasione. Il Lecce prende coraggio e ci riprova dopo qualche minuto con Rafia ma questa volta il portiere dell’Empoli riesce a bloccarla. Al 71′ come in occasione del gol rocambolesco del Lecce, arriva in maniera altrettanto rocambolesca il pareggio dell’Empoli che su un cross dalla destra di Cambiaghi trova la deviazione di Rafia che supera con una traiettoria beffarda Falcone. Al 77′ Falcone diventa miracoloso a respingere una bordata sotto la traversa di Luperto. All’88’ Fazzini crea scompiglio entrando dalla parte destra dell’area di rigore ma in qualche modo il Lecce riesce a cavarsela.

Finisce in parità una gara che ha visto poca qualità in campo con due gol casuali che ne hanno rispecchiato l’andamento.

EMPOLI – LECCE 1-1

RETI: 63 Banda (LEC); 71′ aut. Rafia (LEC)

Empoli (4-3-3): Berisha; Bereszyński (44′ Ebuehi), Luperto, Ismajli, Bastoni; Kovalenko (79′ Fazzini), Grassi, Maleh (62′ Marin); Cancellieri (79′ Gyasi), Caputo (41′ Shpendi), Cambiaghi. Panchina: Perisan, Caprile, Walukiewicz, Shpendi, Gyasi, Cacace, Marin, Fazzini, Ranocchia, Destro, Ebuehi, Maldini. Allenatore: Andreazzoli

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongračić, Baschirotto, Dorgu (46′ Gallo); Gonzalez (69′ Blin), Ramadani (85′ Kaba), Oudin (58′ Rafia); Banda, Piccoli (58′ Krstovic), Sansone. A disposizione: Brancolini, Samooja, Rafia, Krstovic, Venuti, Berisha, Listkowski, Faticanti, Gallo, Smajlović, Strefezza, Blin, Dermaku, Touba, Kaba. Allenatore: D’Aversa

ARBITRO: Colombo della sezione di Como

AMMONITI: 3′ Gonzalez (LEC), 67′ D’Aversa dalla panchina (LEC), 74′ Ramadani; 36′ Maleh (EMP), 51′ Grassi (EMP)

