Barletta, Dibenedetto esce allo scoperto: ‘Pronto a rilevare il club’

“In qualità di rappresentante legale di Michele Dibenedetto, titolare dell’azienda Sicur.a.l.a. Comunico la volontà del mio assistito di intavolare una trattativa per rilevare l’Asd Barletta 1922 da Mario Dimiccoli”. Così l’avvocato Michele Cianci, rappresentante legale di Michele Dibenedetto.

“Nella mattinata di domani, incontreremo Mario Dimiccoli per comprendere le sue volontà e formulare una proposta utile a rilevare la proprietà del club. Con il ruolo di main sponsor per la stagione 2023-2024 Michele Dibenedetto ha già mostrato il suo amore per i colori biancorossi ed ora in questo momento di difficoltà è pronto ad assumersi la responsabilità di risollevare le sorti del club per portarlo ai successi che merita”.

