Empoli – Il tecnico giallorosso al termine della sfida pareggiata in Toscana con l’Empoli ha commentato il pareggio ribadendo l’importanza della continuità nei risultati: “L’obiettivo primario era quello di dare continuità per quanto riguarda i risultati. Ovviamente il quarto pareggio da una parte non può soddisfare del tutto, quindi c’è rammarico perché comunque siamo andati in vantaggio e c’era la possibilità di portare a casa un risultato, anche se poi alla fine il risultato è giusto perché dopo il pareggio abbiamo anche rischiato di perdere la partita”.

Poi si sofferma sui limiti della sua squadra: “Pecchiamo di gioventù. È una squadra molto giovane, lì dev’essere un po’ più esperta, ragionare di più. Il gol nasce, indipendentemente dal fatto che c’è stata una deviazione sul cross, da una doppia pressione inutile nella loro metà campo, dove poi ci siamo trovati a subire un cross, poi il fato ha voluto anche che prendesse il ginocchio di un nostro giocatore e che si infilasse sotto l’incrocio”.

