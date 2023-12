Eccellenza/B, Manduria penalizzato di 2 punti

Il Tribunale Federale della LND Puglia ha penalizzato di 2 punti il Manduria, che resta capolista del Girone B di Eccellenza Pugliese, anche se in coabitazione con l’Ugento. Attraverso una nota, il club biancoverde fa sapere che si riserva di impugnare questa sentenza in tutte le sedi di giustizia.

La società precisa che il procedimento disciplinare riguarda la posizione dei tecnici dello scorso anno Francesco Passiatore e Raffaele Cataldi, le cui spettanze in ogni caso sono state integralmente saldate già ad inizio agosto. Ed in effetti il procedimento non è stato introdotto dai due tecnici (che non lamentano alcunché).

La Procura Federale ha contestato alla società il mero ritardo di tali pagamenti. In realtà, tale seppur minimo ritardo è stato dovuto esclusivamente a delle verifiche che la società ha inteso legittimamente effettuare prima di procedere ai pagamenti.

Tali controlli si sono resi necessari stante la mancata ricezione di atti fondamentali dei procedimenti avviati dai suddetti allenatori, che in effetti sono poi risultati erroneamente inviati a degli indirizzi Pec non riconducibili al Manduria.

La società, pur nel massimo rispetto dell’ordinamento sportivo, intende biasimare fermamente la severità delle sanzioni applicate al Manduria ed al suo Presidente Vinci e in particolare reputa del tutto sproporzionata l’applicazione dei 2 punti di penalizzazione alla squadra. Così in una nota l’UG Manduria.

