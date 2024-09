Emiliano sul suo terzo mandato: ‘Spero non me lo chiedano’

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha espresso la sua posizione riguardo un possibile terzo mandato alla guida della regione, dichiarando: “Mi auguro che non mi chiedano ancora di andare avanti, nel senso che è necessario anche un cambio generazionale. Da questo punto di vista, sono pronto a dare una mano a tutti, giovani o meno giovani, che volessero misurarsi con le stesse cose che ho fatto io in questi 20 anni”.

Le dichiarazioni sono state rilasciate a margine di DigithOn, la maratona digitale in corso a Bisceglie, nel nord barese. Emiliano ha poi aggiunto che per lui “la politica non è mai stata un’ossessione”, spiegando di essere arrivato alla politica “non perché non avevo niente da fare, ma perché era necessario per una comunità che veniva umiliata”.

“Da barese, ricordo come noi e tutta la Puglia venivamo trattati con sufficienza solo per le nostre origini, ma ora le cose sono cambiate. Quello che dovevo fare, credo di averlo fatto”, ha concluso Emiliano, ribadendo il suo impegno per il futuro della regione.

