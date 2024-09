Emiliano: ‘Non vedo l’ora che Fitto vada a Bruxelles’

“Non vedo l’ora che Raffaele Fitto vada a lavorare Bruxelles. Perché è sempre meglio avere a che fare con una persona che conosce i nostri problemi”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, intervenendo a DigithOn, la manifestazione dedicata alle startup in corso a Bisceglie. “Io e Raffaele siamo come il Bari e il Lecce, l’Inter e la Juve, amici e nemici – ha aggiunto – Io ho stima di lui e credo che lui abbia stima di me, ma è difficile farglielo dire. Un po’ come Antonio Decaro: è difficile che mi faccia complimenti. Io a loro li faccio ma pensano li prenda in giro”. “Avere due persone come loro a Bruxelles è strategico – ha concluso – perché abbiamo vertenze importantissime aperte come le bonifiche o il cambio strategico tecnologia dell’ex Ilva”.

