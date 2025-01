Emiliano ricorda Oliviero Toscani: ‘Maestro di fotografia e cultura’

“La scomparsa di Oliviero Toscani è una notizia che mi rattrista profondamente. Lo conobbi nel gennaio 2007 a Mantova, in occasione del ‘Premio Federico Zeri’, assegnatomi per l’abbattimento di Punta Perotti. Toscani, membro della giuria, scrisse in quella occasione: ‘Con la demolizione di Punta Perotti la città di Bari ha dato un segnale assai importante a tutto il Paese: che davanti al sopruso, all’illegalità, all’offesa alla Costituzione della Repubblica e ai principi della tutela non bisogna rassegnarsi, ma occorre reagire’. Da allora nacque tra noi un sincero e affettuoso rapporto personale”. Lo ricorda in una nota Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia.

“Perdiamo non solo un grande maestro della fotografia, ma anche un uomo che ha fatto della passione, dell’intelligenza e del coraggio i tratti distintivi della sua opera artistica e umana. Toscani lascia un’immensa eredità culturale e civile che spetta a noi preservare e tramandare. Alla famiglia e ai suoi cari rivolgo le più sentite condoglianze a nome mio e dell’intera comunità pugliese”, conclude Emiliano ricordando la figura di Oliviero Toscani, del quale ne sottolinea il valore umano e culturale.

