Amati: ‘In Puglia servono almeno 5-6mila infermieri’

In Puglia servono almeno 5-6mila infermieri per colmare il fabbisogno sanitario regionale. Lo ha annunciato Fabiano Amati, assessore al bilancio, sottolineando che, pur mantenendo un approccio prudente nella determinazione delle necessità, le risorse attuali non bastano. “Avremo bisogno di almeno 5-6mila unità in più – ha dichiarato –: non solo esauriremo la graduatoria degli idonei del concorso di Bari, ma avvieremo anche un nuovo concorso per migliaia di posti”.

Nel frattempo, nelle prossime ore la Asl di Bari contatterà tutti gli idonei del concorso del 2021 per valutare la loro disponibilità all’assunzione. Questa iniziativa mira a soddisfare parte della domanda di personale infermieristico nelle Asl pugliesi, aprendo la strada al prossimo concorso.

Amati ha evidenziato che il fabbisogno formale di infermieri per il 2024 è pari a 18.498 unità, a fronte di un personale in servizio al 30 giugno 2024 di 18.313 unità. Tuttavia, questo dato non riflette le reali necessità, poiché calcolato sui tetti di spesa e non sulla base delle effettive esigenze.

Confrontando la Puglia con la Regione Emilia Romagna, che conta 15 infermieri ogni mille abitanti, emerge un significativo divario: in Puglia il rapporto è di soli 10 infermieri ogni mille abitanti. “Serve una determinazione realistica del fabbisogno – ha concluso Amati – per garantire standard adeguati e rispondere alle necessità della popolazione”.

