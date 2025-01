E’ morto il noto fotografo Oliviero Toscani

“Con immenso dolore diamo la notizia che oggi, 13 gennaio 2025, il nostro amatissimo Oliviero ha intrapreso il suo prossimo viaggio. Chiediamo cortesemente riservatezza e comprensione per questo momento che vorremmo affrontare nell’intimità della famiglia”.

Un brevissimo comunicato annuncia la scomparsa di Oliviero Toscani, il noto fotografo aveva 82 anni, si era ammalato nell’estate del 2023.

Era ricoverato nell’ospedale di Cecina in Toscana, a causa della malattia aveva perso 40 chili in poco più di un anno.

Ha iniziato la sua carriera giovanissimo, aveva solo 14 anni quando il Corriere pubblicò la sua prima foto. Toscani era figlio d’arte, suo padre Fedele fu uno dei giornalisti storici del Corriere della Sera.

Nella sua lunga carriera durata circa 60 anni, ha avuto numerose collaborazioni con le più importanti testate giornalistiche nazionali e internazionali.

Tanti scatti memorabili, ma Toscani non desiderava essere ricordato per una singola foto, ma per l’insieme del suo lavoro, per l’impegno che ha messo in ogni scatto.

Anche l’impegno politico tra le sue passioni, fu assessore del Comune di Salemi con Vittorio Sgarbi.

TANTI I SUOI SCATTI CELEBRI

Oliviero Toscani è’ sempre stato definito un fotografo noto per la sua creatività e originalità. Tanti gli scatti diventati poi storici , come: lo spot per i jeans di “Chi mi ama mi segua”, famosissimo il bacio tra un prete e una suora. Ma non solo la pubblicità, anche i volti dei condannati a morte, il corpo di una donna affetta da anoressia, ogni sua campagna fotografica ha lasciato un’impronta indelebile.



Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author