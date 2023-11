Emiliano ospite al Centro Operativo Sud della NATO di Taranto

TARANTO – Mercoledì 22 novembre, alle ore 10.30, il Presidente Michele Emiliano, presso il NATO Southern Operational Centre (SOC) di Taranto, parteciperà alla cerimonia per la ratifica dell’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e l’Organizzazione per il Supporto e l’Approvvigionamento della NATO, relativamente alla gestione e al potenziamento del SOC quale centro di eccellenza per le attività logistiche dell’Alleanza Atlantica.

A sottoscrivere l’Accordo saranno il Dottor Marco Peronaci, Ambasciatore Italiano presso la NATO e Rappresentante del Governo Italiano, e Mr Orhan Muratli, Direttore delle Operazioni per il Supporto Logistico.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp