Perseguitava ex compagna, indagato 40enne tarantino

TARANTO – Avrebbe sottoposto ad atti persecutori la sua ex compagna tanto da provocarle un forte stato d’ansia e di paura. Per questo la Polizia ha notificato a un 40enne della provincia di Taranto un’ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa, emessa dal gip del Tribunale ionico su richiesta della Procura.

Come raccontato dalla vittima al personale specializzato della Squadra mobile, dopo un periodo di “pacifica convivenza”, l’uomo avrebbe iniziato a mostrare segni di una forte gelosia tanto da vietarle di uscire con parenti ed amici, importunandola più volte anche sul luogo di lavoro e pretendendo di assumere il controllo su qualsiasi attività.

Tali comportamenti sarebbero diventati sempre più oppressivi e continui, come nell’ottobre scorso quando l’uomo si sarebbe presentato, a tarda sera, a casa della sua ex compagna costringendola a fuggire in pigiama. Il 40enne avrebbe poi danneggiato mobili e suppellettili dell’appartamento fino all’arrivo del personale della sezione Volanti.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp