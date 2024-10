Emergenze abitative a Bisceglie, interviene il Comune

Poteva essere una storia dal finale cupo quella di una famiglia biscegliese con un figlio disabile che ha rischiato di finire per strada; a pesare uno sfratto per morosità che avrebbe potuto lasciare la mamma con i due figli senza un tetto sotto cui dormire. Interessati alla vicenda già da tempo i servizi sociali e l’assessore al ramo del Comune di Bisceglie. Grazie ad un bando per le emergenze abitative pubblicato dall’amministrazione della città del dolmen il pericolo sarebbe stato momentaneamente scongiurato.

