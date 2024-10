Scontro sulla Andria-Corato: due veicoli coinvolti, quattro feriti

Scontro frontale sulla Andria-Corato. L’impatto tra tra due auto – una Alfa Mito ed una Volkswagen Caddy di nazionalità bulgara – è avvenuto sulla strada provinciale 2, ex Sp 231, ad Andria, nel tratto che porta a Corato, all’uscita della strada tangenziale di Andria. Quattro persone sono state portate in codice rosso all’ospedale Bonomo di Andria dall’equipe sanitaria del 118. Sul posto carabinieri e polizia Locale che hanno interrotto la circolazione stradale per permettere i rilievi e la rimozione dei mezzi.

