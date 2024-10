Emergenza trasporti: Turco chiede un tavolo per Taranto

Il senatore Mario Turco, vicepresidente del MoVimento 5 Stelle e coordinatore del Comitato Economia, Lavoro e Impresa, ha inviato oggi una lettera al Prefetto di Taranto, Paola Dessì, richiedendo l’istituzione di un Tavolo di Emergenza per affrontare il problema dell’isolamento territoriale della città. La richiesta è motivata dalle numerose difficoltà di collegamento che affliggono Taranto, con gravi ripercussioni su viaggiatori, lavoratori, studenti fuori sede e sull’attrattività turistica del territorio.

Tra le problematiche evidenziate, Turco ha segnalato l’assenza di collegamenti ferroviari diretti con Roma nei mesi estivi a causa dei lavori sulla linea, le difficoltà di accesso agli aeroporti di Bari e Brindisi tramite il trasporto pubblico, la chiusura dell’aeroporto di Taranto Grottaglie ai voli di linea, la scarsità di collegamenti ferroviari regionali in piena stagione turistica, e il pessimo stato delle arterie stradali principali, come la SS100, soprannominata “strada della morte” per la mancanza di interventi di ammodernamento. Inoltre, Turco ha sottolineato l’assenza di un collegamento diretto tra Taranto e l’autostrada A14.

Il Tavolo, secondo il Senatore, dovrebbe coinvolgere le istituzioni locali, i rappresentanti politici eletti, le associazioni di categoria, i comitati territoriali e i sindacati, con l’obiettivo di garantire il diritto alla libertà di movimento sancito dall’articolo 16 della Costituzione. La creazione di infrastrutture adeguate è inoltre fondamentale in vista dei Giochi del Mediterraneo del 2026, che si terranno a Taranto.

Turco ha infine ricordato come, nonostante le ripetute sollecitazioni rivolte al Ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, non siano mai giunte risposte o interventi concreti sulla questione.

