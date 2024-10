Taranto: incidente tra più veicoli, moto finisce in un dehor

Nella tarda serata di martedì 15 ottobre, in via Cesare Battisti a Taranto, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto diverse vetture. Un motociclista a bordo di una Voge Valico 525 ha perso il controllo del mezzo, sbandando e urtando un’altra moto e due auto parcheggiate, per poi finire all’interno del dehor di un’attività commerciale. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti la Polizia Locale e i soccorritori del 118, che hanno trasportato il motociclista in codice rosso presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Santissima Annunziata.

