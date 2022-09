POTENZA – Sono stati presentati al Grande Albergo a Potenza i candidati di Forza Italia. Presente anche la Presidente del Senato, candidata all’Uninominale in Basilicata per la coalizione di centrodestra, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Durante l’incontro è anche intervenuto telefonicamente Silvio Berlusconi che ha portato il suo saluto ai presenti e l’in bocca al lupo ai candidati, annunciando in diretta che il sottosegretario Giuseppe Moles, coordinatore di Forza Italia per la Basilicata, sarà, in caso di vittoria alle elezioni del prossimo 25 settembre, il primo ad essere riconfermato come Sottosegretario.