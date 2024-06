La Basilicata non avrà nessun rappresentante lucano a Strasburgo. Questo quanto determinato dal voto delle Europee per il quale si sono recati alle urne il 47.30% degli aventi diritto. Percentuale che sale al 62.79% nei 52 Comuni chiamati ad eleggere anche sindaci e consiglieri comunali.

In Basilicata il partito più votato è stato Fratelli d’Italia con il 25.50% delle preferenze. Seguono PD con il 23.18% e Movimento 5 stelle con il 12 e 75. Al quarto posto Azione di Calenda che raccoglie il 9.28 % delle preferenze (rispetto al 3 e 34 dato nazionale) e vede in Marcello Pittella il più votato nella circoscrizione meridionale con 32.914 preferenze. L’ex governatore lucano, risultato il candidato più eletto tra le fila del centrodestra alle scorse Regionali, rimarrà dunque in via Verrastro in quanto Azione non ha superato la soglia del 4%. Notizia questa necessaria ed attesa per consentire al presidente Vito Bardi di comporre la nuova Giunta considerando che giovedì 13 giugno si riunirà il primo consiglio regionale della 12esima legislatura.

Per quanto riguarda le Amministrative il dato finale sull’affluenza si è attestato sul 62.79%. A Potenza dove gli exitpool vedono il candidato Fanelli tra il 51.5 e il 47.5% seguito da Telesca, Smaldone e Giuzio, l’affluenza è stata del 71,71%.

