Il Movimento nazionale CDL sostiene Roberto Marti nelle elezioni europee

Il Movimento nazionale CDL, costituente democratica liberale, guidato dal presidente Antonino Ingrosso, ha annunciato il suo sostegno al candidato Roberto Marti nelle elezioni europee. Marti si presenta come candidato nella lista Lega nella circoscrizione meridionale.

La Costituente Democratica Liberale è un’iniziativa aperta a tutti quei cittadini che credono nel rinnovamento e si ispirano ai principi della libertà. La decisione di appoggiare Marti è stata presa dopo una lunga valutazione e conoscenza dell’operato di Salvini e del lavoro svolto da Roberto Marti nel corso degli anni.

“Conoscevo Salvini da anni e con lui ho sempre stimato il lavoro di Marti”, ha dichiarato il presidente Ingrosso. “Marti è una persona stimata per la sua serietà e competenza. Credo che nessuno meglio di lui possa rappresentare il sud in Europa”.

Il sostegno del Movimento nazionale CDL al senatore Roberto Marti rappresenta un importante segnale di fiducia nel candidato e nelle sue capacità di rappresentare efficacemente gli interessi del sud nel contesto europeo. Marti si impegna a lavorare per promuovere lo sviluppo economico e sociale della regione meridionale, valorizzando le sue peculiarità e tutelando i diritti dei cittadini.

Le elezioni europee si terranno il prossimo 8 e 9 giugno e il senatore Marti potrà contare sul sostegno del Movimento nazionale CDL e di tutti i cittadini che credono nel rinnovamento e nel progresso del sud. La sua candidatura rappresenta un’opportunità per dare voce alle esigenze e alle aspirazioni delle persone del sud e per contribuire a costruire un’Europa più equa e solidale.

In conclusione, il Movimento nazionale CDL ha deciso di supportare Roberto Marti nelle elezioni europee, riconoscendo in lui un candidato competente e affidabile per rappresentare il sud in Europa.

La sua elezione potrebbe segnare un importante passo avanti per la valorizzazione e lo sviluppo delle regioni meridionali e per il progresso dell’intero Paese.

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts