Galatone, in casa droga e denaro: arrestato 40enne

Gli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza di Nardò, dopo numerose segnalazioni riguardanti una presunta attività di spaccio di sostanza stupefacente svolta all’interno di uno stabile situato a Galatone, hanno appurato che l’abitazione in questione era occupata da un 40enne pluripregiudicato, con precedenti e condanne per i reati legati allo spaccio di stupefacenti, e la sua compagna.

I poliziotti hanno inizialmente predisposto un servizio di osservazione all’esterno dello stabile, dotato di circuito di video sorveglianza esterno, e di una grata in ferro sulla porta di ingresso. Poi, hanno deciso di fare irruzione nell’abitazione e di procedere alla perquisizione personale dei due residenti, estesa, infine, all’abitazione.

In un vano al piano terra è stata rinvenuta cocaina, confezionata in diverse buste di cellophane, per un totale di 612 grammi. In uno zainetto, invece, due bilancini di precisione funzionanti, e materiale vario atto al confezionamento delle dosi di sostanza stupefacente. Una borsa da donna, invece, conteneva 2.520 euro in contanti, probabile provento di spaccio.

Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro insieme a due cellulari in uso alla coppia e al DVR del circuito di videosorveglianza.

L’uomo è tratto in arresto e come disposto dal P.M. di Turno presso la Procura della Repubblica del Tribunale Ordinario di Lecce, associato presso la Casa Circondariale di Lecce “Borgo San Nicola”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author