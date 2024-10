Eccellenza, UC Bisceglie: ceduti Cirulli e Cafagna

L’Unione Calcio Bisceglie annuncia il trasferimento di due giovani calciatori. Giuseppe Cirulli, esterno offensivo classe 2004, passa alla Nuova Spinazzola (Eccellenza). Era approdato al Bisceglie la scorsa stagione collezionando 1 presenza e segnato 1 rete.

Luigi Cafagna, difensore classe 2005, si trasferisce al Don Uva Bisceglie (Promozione) dopo essere arrivato in estate dall’Etra Barletta. Nonostante abbia svolto tutta la preparazione precampionato agli ordini del tecnico Monopoli, non ha ancora trovato spazio in campionato. La nuova avventura in Promozione rappresenta per lui una sfida importante per la crescita professionale.

