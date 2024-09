Eccellenza, tutto pronto per la quarta giornata

Sarà una settimana ricca di impegni per le squadre pugliesi di Eccellenza, pronte a scendere in campo tre volte in appena sette giorni tra campionato e Coppa Italia. A inaugurare il trittico, spazio alla quarta giornata che si preannuncia gonfia di emozioni.

Fari puntati sul “Puttilli” per l’incrocio tra Barletta e Manduria, con i biancorossi reduci dalla vittoria di Canosa e ancora imbattuti. Al contrario, gli uomini di mister Marsili, transitato per pochi mesi all’ombra di Eraclio da calciatore nella scorsa stagione, proveranno a riscattarsi dopo la sconfitta di misura contro la Polimnia.

Anche il Gallipoli, che vede la vetta occupata dal Barletta a due punti di distanza, ha subito preso le misure al campionato di Eccellenza grazie a una partenza bruciante con 7 punti racimolati in 270 minuti. La gara contro il Bitonto, però, nasconde tante insidie per Scialpi e compagni, con i neroverdi pronti a mantenere intatta l’imbattibilità di questo inizio di stagione.

Sfida esterna, invece, per l’Unione Calcio Bisceglie all’ostacolo Polimnia, mentre il Bisceglie del neotecnico Valeriano Loseto dovrà vedersela contro un Canosa ancora fermo a quota tre punti in classifica. A chiudere il quadro Foggia Incedit-Novoli, Galatina-Corato, Nuova Spinazzola-Arboris Belli, Atletico Acquaviva-Ginosa, Racale-Massafra e Brilla Campi-Molfetta.

