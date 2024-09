US Lecce, il Via del Mare di illumina di verde

Lecce – Come riporta il sito ufficiale della società giallorossa l’U.S. Lecce aderisce alla XVII Giornata Nazionale SLA promossa dall’Associazione ConSLAncio Onlus e sostiene l’iniziativa “Coloriamo l’Italia di Verde”.

Sabato 14 settembre e domenica 15 settembre l’esterno della Tribuna Centrale dello Stadio Via del Mare sarà illuminato di verde, così come avverrà per i maggiori monumenti delle piazze italiane, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dell’assistenza e dei bisogni dei malati SLA, delle loro famiglie e sulla necessità di continuare a finanziare la ricerca scientifica, al fine di attuare modelli solidi di assistenza in ambito sociale e socio-sanitario e garantire il diritto all’accesso a cure ospedaliere e territoriali capaci di rispondere alla complessità della malattia.

