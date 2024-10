Eccellenza, parità tra Unione Bisceglie e Manduria

È un risultato che sa di beffa per l’Unione Calcio, che a pochi minuti dal termine subisce un pareggio rocambolesco, che rovina un match ben giocato dai ragazzi di mister Monopoli e che avrebbero meritato di essere premiati con i tre punti, ma che vedono sfumare così l’opportunità di recuperare in classifica sulle dirette concorrenti.

Il primo tempo del Di Liddo non regala grandi emozioni; il match non si sblocca e nessuna delle due formazioni riesce ad imporsi, le conclusioni verso lo specchio sono rare e non rappresentano grandi grattacapi per i due estremi difensori. Ci provano quindi a turno ambo le formazioni dalla distanza, il Manduria con Carrozzo al 22′, basso e angolato, ma non abbastanza da impensierire Lullo e l’Unione con De Blasio al 31′, parato facilmente da Menendez; fino all’unica vera occasione del primo tempo, una punizione di Suriano da posizione invitante finita poco sopra la traversa al 36′; si va quindi a riposo sullo 0-0.

Nel secondo tempo l’Unione Calcio inizia ad ingranare, fino a trovare il vantaggio al 58′ con Amoroso; che devia sotto porta un cross basso di Suriano dalla destra, portando in vantaggio i suoi. Gli azzurri seguono quindi l’inerzia del match e sfiorano anche il raddoppio al 72′, con Ziani trovato a rimorchio da Amoroso, con il primo che non riesce ad angolare abbastanza la sua conclusione; sprecando l’opportunità. Gli ospiti fanno poi pagare caro il mancato cinismo dei padroni di casa, prima minacciando la porta di Lullo al 63′, con il portiere azzurro che ha compiuto una grandissima parata di gambe su Diallo, pescato da un cross di Sosa dalla sinistra, e poi trovando il gol del pareggio venti minuti più tardi con De Sagastizabal, pescato da un lancio direttamente dalla difesa di Chiochia, con l’attaccante del Manduria capace di sfruttare una incomprensione della retroguardia azzurra, salta Lullo e concludere a rete; rendendo vano anche il tentativo di du estremo salvataggio di Miano, che deposita nella rete azzurra.

Il finale di partite è molto acceso, sia agonisticamente che emotivamente, ci sono spazi da attaccare per entrambe le squadre, ma senza che nessuna riesca a sfruttarli; da segnalare una punizione di Sosa parata dall’ottimo Lullo e poco altro, per un pareggio che lascia l’amaro in bocca.

Unione Calcio Bisceglie-Manduria Sport (1-1)

Marcatori: 13′ s.t. Amoroso (U), 38′ s.t. De Sagastizabal (M)

Unione Calcio (4-4-2): Lullo, Dicorato, Miano, Di Fulvio, Farinola, Ziani, De Blasio, Ngom, Zinetti (20′ p.t. Dembelé, 34′ s.t. Pelosi), Suriano, Amoroso. All. Monopoli Panchina: Lutzardo, Alberto Luis, Andriano, Bufi, La Notte, Petrizzelli, Dembelé, Binetti, Pelosi.

Manduria Sport (4-4-2): Menendez, Carrozzo, Farucci, Chiochia, Teixeira, Coronese (35′ s.t. Achik), Cutrone, De Sousa, Sosa, De Sagastizabal, Diallo. All. Marsili. Panchina: Schettino, Achik, Aimi, Barbieri, Balanda, Pezzuto, Sernia, Spinelli, Zuccaro.

Arbitro: Edoardo Luglio (Gradisca d’Isonzo)

Assistenti: Pierluigi Mazzarelli (Barletta), Michele Bonavita (Foggia)

Ammoniti: 7′ s.t. Teixeira (M), 39′ s.t. Achik (M), 40′ s.t. Chiochia (M), 49′ s.t. Ngom (U)

Note: recuperi: 3′ p.t. 4′ s.t.

